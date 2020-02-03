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مئوية آخر ملوك مصر على موجات "الأغاني"
الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:12 م
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الفجر الفني
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صرح المخرج محمد تركي، أن النجم سمير صبري خصص حلقه برنامجه "ذكرياتي"، على موجات الأغاني يوم الثلاثاء ٤ فبراير للاحتفال بمئوية مولد ملك الشاشة وملك التيرسو الفنان الراحل فريد شوقي.
وأكد "تركي"، أن الحلقه تم تسجيلها داخل منزل الراحل فريد شوقي ومع اسرته السيدة سهير ترك وابنته الكبرى عبير فريد شوقي، وأصغر بناته الفنانه رنيا فريد شوقي، للحديث عن ذكريات تذاع لأول مره بالإضافة إلى حوارات خاصة مع سمير فرج مدير تصوير أشهر أعماله والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السنيما ومدير الرقابة الفنية على الأفلام بالإضافة للمنتج الكبير محسن علم الدين والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز بالإضافة إلى دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.
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