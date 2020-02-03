مئوية آخر ملوك مصر على موجات "الأغاني"

صرح المخرج محمد تركي، أن النجم سمير صبري خصص حلقه برنامجه "ذكرياتي"، على موجات الأغاني يوم الثلاثاء ٤ فبراير للاحتفال بمئوية مولد ملك الشاشة وملك التيرسو الفنان الراحل فريد شوقي.



