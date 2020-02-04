نجل الحويني في ثلاث فتاوى

اختلاط الواتس أب واقعيًا وحرامًا







جاء ذلك خلال إجابته على سؤال إحدى السيدات، حيث قالت: "ياشيخ ضروري لو أهل زوجي عاملين جروب على الواتس للأبناء بزوجاتهم وكتبت إحدى زوجات الأبناء أنها نجحت، وأنا باركت لها نيابة عن أسرتي، وجاء زوجي وكتب لها مبارك يا فلانة هل هذا شرعا يجوز؟".



الموسيقى حرام

كغيرة من باقي الدعاة الذين يتحدثون بشكل دائم عن تحريم الموسيقى، حتى الأغاني الاسلامية، دون أي اعتبار لكونها تصفي الذهن وتطرب العقل، مؤكدا أن حرمانيتها تنبع من وجود الموسيقي فيها.



عيد الأم حرام شرعا

أفتى حاتم الحويني، أن الاحتفال بالأعياد القومية والمناسبات مثل عيد الأم، هو حرام شرعًا، لكونه فيه تشبهًا بالكافرين، وهو الأمر الذي نهانا الله عنه، مؤكدا أن الموضوع يكون أكثر عقابا من الله إن كنت تدرك أنه حرام وتفعله.



أثار حاتم الحويني، نجل الداعية أبو اسحاق الحويني، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر عدد من الفتاوى التي صرح بها بعد وفاة والده، وفي التقرير التالي تطرح " الفجر" عددًا من فتاوى حاتم الحويني.أقر، حاتم الحويني في إحدى فتواه، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاختلاط الواقع على شبكة الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي حرام شرعا، حتى وإن كانوا ذوي قربي، موضحا أنهم يدخلون في حكم الأجانب، واختلاط المرأة مع الاجانب، حتى وإن كان في عالم افتراضي، حرامًا.