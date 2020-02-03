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"الوطنية للصحافة" تحسم الجدل حول شروط الترشح بانتخابات مجالس إدارات المؤسسات القومية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:08 م
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الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بيانًا، منذ قليل، حسمت فيه جدلًا حول أحد الشروط التي وضعتها للترشح بانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.


وقالت الهيئة في بيانها، إن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على: يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، والفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على: يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.

كان جدلًا واسعًا دار بين الهيئة والصحفيين، بعد قرار صادر عنها أول أمس، اشترطت فيه مرور 10 سنوات على التعيين للمرشح لعضوية مجلس إدارة المؤؤسات الصحفية القومية.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن فتح باب الترشح بانتخابات مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، 9 فبراير المقبل.
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الكلمات المفتاحية

انتخابات الجمعية العمومية للصحف القومية الوطنية للصحافة الفجر

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