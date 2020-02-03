أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات الإصابة التي يعاني منها أحمد فتحي مدافع الفريق الأحمر في الكاحل والتي أبعدته عن المشاركة في المباراة السابقة أمام الهلال السوداني.



وقال محمود في تصريحات خاصة "أحمد فتحي اشتكى من آلام في الكاحل وخاض جلسة تأهيل اليوم داخل صالة الجيمانزيوم".



وأضاف :"اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة وسنتابع حالته خلال اليومين المقبلين لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية".



وكان فتحي قد غاب عن مباراة الأهلي الماضية أمام الهلال السوداني والتي أقيمت أول أمس السبت بملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب شعوره بألام في الكاحل.



ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة متتالية.

