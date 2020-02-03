مؤشر سوق دبى المالى يصعد 0.18% بختام التعاملات









سوق دبى المالى





ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.18% رابحاً 4.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2771.31 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع التأمين، وذلك بعدما تراجع أمس ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي نحو 97.4 مليون سهم محققة ما قيمته 147.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2174 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 19 سهماً، وانخفض 11 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وقطاعياً ، وارتفعت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.53%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فقطاع البنوك بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.77%.





وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 11.30%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.53%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة 6.8 مليون ورقة بقيمة 27.5 مليون درهم.