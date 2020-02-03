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أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في الكويت
الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:02 م
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محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020"، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت
وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.
أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
47.23
|
14.43
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.29
|
13.23
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.33
|
12.63
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42
|
10.83
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55
|
8.42
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.61
|
7.22
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.469
|
448.92
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.58
|
101.05
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.939
|
14.435
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
29 يناير
|
8.32
|
10.70
|
12.48
|
14.26
|
28 يناير
|
8.33
|
10.71
|
12.50
|
14.26
|
27 يناير
|
8.36
|
10.75
|
12.54
|
14.34
|
26 يناير
|
8.49
|
10.92
|
12.74
|
14.56
|
25 يناير
|
8.45
|
10.87
|
12.68
|
14.49
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