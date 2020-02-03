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أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في الكويت

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:02 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020"، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت


وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت  في الأيام السابقة في السوق الكويتي.

أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

47.23

14.43

اسعار الذهب عيار 24

43.29

13.23

سعر الذهب عيار 22

41.33

12.63

اسعار الذهب عيار 21

35.42

10.83

اسعار الذهب عيار 18

27.55

8.42

سعر الذهب عيار 14

23.61

7.22

سعر الذهب عيار 12

1.469

448.92

اسعار أوقية الذهب

328.58

101.05

اسعار جنيه الذهب

46.939

14.435

اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت

اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

29 يناير

8.32

10.70

12.48

14.26

28 يناير

8.33

10.71

12.50

14.26

27 يناير

8.36

10.75

12.54

14.34

26 يناير

8.49

10.92

12.74

14.56

25 يناير

8.45

10.87

12.68

14.49
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