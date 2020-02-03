يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020"، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.





أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت





وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت









وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي.





أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في الكويت





دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار كويتي عيار الذهب 47.23 14.43 اسعار الذهب عيار 24 43.29 13.23 سعر الذهب عيار 22 41.33 12.63 اسعار الذهب عيار 21 35.42 10.83 اسعار الذهب عيار 18 27.55 8.42 سعر الذهب عيار 14 23.61 7.22 سعر الذهب عيار 12 1.469 448.92 اسعار أوقية الذهب 328.58 101.05 اسعار جنيه الذهب 46.939 14.435 اسعار كيلو الذهب





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت



