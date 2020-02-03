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"الأرصاد" تصدر بيانا بشأن طقس الغد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على والقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية نشطة على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، مع انعدام فرص تساقط الأمطار على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 03 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.9 إلى 2.4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
"الأرصاد" تصدر بيانا بشأن طقس الغد
"الأرصاد" تصدر بيانا بشأن طقس الغد
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الكلمات المفتاحية

الطقس الحرارة الامطار الأرصاد

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