آخرها في إدلب.. عدوان أردوغان على سوريا عرض مستمر



وتستعرض لكم "الفجر" فى التقرير التالى التسلسل الزمنى لعدوان أنقرة على الأراضى السورية:



1- عملية درع الفرات

كانت عملية عبر الحدود من قبل الجيش التركي، وجماعات المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا في الحرب الأهلية السورية، ما أدى إلى الاحتلال التركي لشمال سوريا.



ونفذت عمليات عسكرية في المنطقة الواقعة بين نهر الفرات إلى الشرق، والمنطقة التي يسيطر عليها المتمردون حول أعزاز إلى الغرب.



وحارب الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا، التي استخدم بعضها علامة الجيش السوري الحر، ضد قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وضد قوات سوريا الديمقراطية من 24 أغسطس 2016، وفي 29 مارس 2017، أعلن الجيش التركي رسميا أن عملية "درع الفرات" قد تمت "بنجاح".



2- عملية غصن الزيتون

تسمى عملية غصن الزيتون، بـ"هجوم عفرين"، وهى عملية عسكرية شنتها تركيا وفصائل الجيش السوري الحر المدعومة من قِبلها، على مواقع قوات سوريا الديمقراطية المحيطة بمدينة عفرين السورية.



الجدير بالذكر أن إقليم عفرين، يقع فى منطقة معزولة عن بقية مناطق الفيدرالية الديمقراطية، ويحيط به مناطق تسيطر عليها فصائل عملية درع الفرات والمعارضة السورية والحكومة.



وحظيت هذه العملية برد فعل دولي كبير، حيث أعربت وقتها دول الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، عن قلقها إزاء هذه العملية، وحدثت مظاهرات ضد العملية في تركيا، وهدد الرئيس التركي أردوغان بـ"ثمن باهظ" لمن احتج على الهجوم العسكري.



3- عملية نبع السلام

بدأت هذه العملية بالهجوم على شمال شرق سوريا، في أكتوبر 2019، عن طريق القوات المسلحة التركية وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معها ضد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية.



ونفذت العملية العسكرية في 9 أكتوبر 2019، عندما شنت القوات الجوية التركية غارات جوية على البلدات السورية الحدودية، وسقط خلالها مئات القتلى من الجانبين، وقوبلت بإدانات ورفض دولي وعربي.



وقال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية نبع السلام كانت تهدف إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية -التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني.

أغلقت عليه فى ليبيا بقرارات من برلين، فقرر مواصلة الحرب فى مكان آخر، وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية عسكرية بمدينة إدلب، اليوم الاثنين فى رابع عملية عسكرية تشنها أنقرة على مناطق شمال غربي سوريا خلال 4 سنوات متتالية.