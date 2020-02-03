جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

بات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بالإقالة قبل أيام من مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد السقوط أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

ذكرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن السيتي لم يعد يرغب في بقاء جوارديولا كمدرب للفريق بعد تراجع المنافسة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراتين الأولى في 26 فبراير الجاري والثانية في السابع عشر من مارس بملعب الاتحاد.