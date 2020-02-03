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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.17% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:43 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشرالسوق بنسبة 0.17% رابحاً 2.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1662.50 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين علي عدد 2.7 مليون سهم بقيمة 689.4 ألف دينار.

 
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.65% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.58% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.44%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53% مدفوعاً بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.5%.
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