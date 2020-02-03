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"خريج خبرة".. كتاب لدعم الخريجين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أصدرت منصة كتبنا كتاب "خريج خبرة" للكاتبة داليا بكري، ليشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

 

"خريج خبرة" كتاب لكل طالب وخريج وكل شخص يبحث عن عمل شريف ويحتاج الى دعم معنوى ومعرفه تجربه حقيقية قريبة من ظروفه حتى يستطيع الوقوف على أرض ثابتة فى بداية الطريق.

 

"جزء من الكتاب":

 

"يبدو انه يتنافس للحصول على مركز اول فى اغرب المقابلات مع باقى المديرين .. حتى هذا الموقف الغريب لم اتوقعه من قبل ويبدو انه مثل تمارين المسرح التى كنا نمارسها بمسرح الكليه لتقويه خيالنا والمعايشه والارتجال .. حسنا هذا ما على فعله ان اتخيل اننى بمسرح الكليه وليس بمقابله عمل".

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