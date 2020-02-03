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برشلونة يستكمل تدريباته استعداداً لمواجهة أتليتكو بيلباو
الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:41 م
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وكالات
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عاد فريق برشلونة الاسباني سريعاً للتدريبات استعداداً لمواجهة اتلتيك بلباو في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "سان ماميس".
وكان النادي الكتالوني قد تخطى عقبة ليفانتي على ملعب الكامب نو بنتيجة 2-1، لمواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد.
وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية، فقد شهدت الحصة التدريبية وجود 13 لاعبًا من أكاديمية لاماسيا للمرة الأولى، حيث شارك 9 لاعبين من فريق الشباب و4 من فريق الناشئين.
ويعاني البرشا من قلة عدد اللاعبين في الفريق الأول حيث يمتلك 17 لاعبًا مع إصابة لويس سواريز التي ستمتد لاربعة اشهر.
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