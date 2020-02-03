Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يستكمل تدريباته استعداداً لمواجهة أتليتكو بيلباو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:41 م
Advertisements
مران برشلونة
مران برشلونة
وكالات
Advertisements
عاد فريق ​برشلونة​ الاسباني سريعاً للتدريبات استعداداً لمواجهة اتلتيك ​بلباو​ في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "سان ماميس".

وكان النادي الكتالوني قد تخطى عقبة ليفانتي على ملعب الكامب نو بنتيجة 2-1، لمواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية، فقد شهدت الحصة التدريبية وجود 13 لاعبًا من أكاديمية لاماسيا للمرة الأولى، حيث شارك 9 لاعبين من فريق الشباب و4 من فريق الناشئين.

ويعاني البرشا من قلة عدد اللاعبين في الفريق الأول حيث يمتلك 17 لاعبًا مع إصابة لويس سواريز التي ستمتد لاربعة اشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفانتي برشلونة أتليتكو بيلباو

أخبار تهمك

ابنة نجيب الريحاني تٌفجر مفاجأة.. وهذه تفاصيل اخفاء هويتها لمدة 60 عاما

منذ ساعتين و 53 دقيقة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ أقل من ساعتين

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 20 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يحطم "ثلاثي" ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 9/ 2/ 2019.. الخطر يقترب

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو اليوم الجمعة 16/8/2019 في الدوري الإسباني

كورة لايف BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS

أخبار برشلونة اليوم: تحديد موعد الكلاسيكو الجديد بعد التأجيل والبرسا يرفض رحيل نجمه ورسالة قوية من ليونيل ميسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status