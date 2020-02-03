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وزير الطيران: الاشتباه في إصابة 2 من المصريين بفيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:41 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن هناك تنسيق تام بين الوزارة ووزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أنه سيتم عمل حجر صحي لهم لمدة 14 يوم للتأكد من سلامتهم.

وأضاف "منار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية قامت بالكشف على المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى مصر قبل مغادرتهم، واشتبهت في إصابة اثنين من المصريين بفيروس كورونا؛ بسبب ارتفاع درجة حرارتهما، ورفضت سفرهم لحين التأكد من حالتهما، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون سبب ارتفاع درجة الحرارة الإصابة بدور برد عادي.

وتابع وزير الطيران المدني، أن مكان العزل الصحي للقادمين من الصين تم تجهيزه بشكل جيد، بالأكل والشرب وكافة وسائل الراحة والترفيه، ووزارة الصحة تقوم بدورها على أعلى مستوى في هذا المجال، إلى جانب توفير أطقم طبية مدربة للتعامل مع القادمين من الصين، منوهًا بأنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لحصر وإجلاء المصريين في الصين.
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الكلمات المفتاحية

وزير الطيران فيروس الكورونا المصريين في الصين العزل الصحي

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