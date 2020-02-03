ميركل: مستعدة لتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي

أعلنت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، اليوم الاثنين، أنها مستعدة لدعم التغييرات في معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، وهي حجر الزاوية القانوني للكتلة إذا لزم الأمر، مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الآن بعد أن غادرت بريطانيا.



وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي الزائر سيباستيان كورز "يمكنني أن أتخيل تغييرات المعاهدة إذا كان ذلك ضروريًا"، نقلًا عن رويترز.



وأضافت: "نحن مطالبون بالنظر إلى خروج بريطانيا لتعزيز قدرتنا التنافسية والعمل بسرعة أكبر".



كما سيضع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، شروط التفاوض بشأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قائلًا إن بريطانيا ستزدهر حتى لو لم يستطع إبرام اتفاقه التجاري المفضل.



وستبدأ المحادثات التجارية في مارس، بعد انتقاد منهج سلفه تيريزا ماي في التفاوض على صفقة الطلاق مع الاتحاد الأوروبي، يوجه جونسون لهجة أكثر صرامة، قائلًا إن بريطانيا لن تلتزم بقواعد وأنظمة الكتلة.



وسيقترح جونسون أن الاتحاد الأوروبي قد عرض بالفعل اتفاقية تجارة حرة على غرار ما أبرم مع كندا، والتي لا يتعين عليها اتباع قواعد الكتلة. وعدًا بالحفاظ على "أعلى المعايير".



وأضاف "لقد قمنا باختيارنا، نريد اتفاقية تجارة حرة، على غرار اتفاقية كندا، ولكن في حالة عدم نجاحنا على الأرجح، فيجب أن تستند تجارتنا إلى اتفاقية السحب الحالية مع الاتحاد الأوروبي".



وحذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا مرارًا وتكرارًا من أن مستوى الوصول إلى سوقها الموحد البالغ 450 مليون شخص سيعتمد على مدى موافقة لندن على الالتزام بهذه القواعد.





