يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب الاثنين 3 -2-2020 "، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 174.57درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.





أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في الإمارات

عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي اسعار الذهب عيار 24 46.81$ 174.57 سعر الذهب عيار 22 42.91$ 160.03 اسعار الذهب عيار 21 40.96$ 152.76 اسعار الذهب عيار 18 35.11$ 130.93 سعر الذهب عيار 14 27.31$ 101.84 سعر الذهب عيار 12 23.41$ 87.29 اسعار أوقية الذهب 1.456$ 5.429 اسعار جنيه الذهب 327.70$ 1.222 اسعار كيلو الذهب 46.814$ 174.575





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات



