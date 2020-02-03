Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في الإمارات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 "، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 174.57درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

 أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في الإمارات

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

46.81$

174.57

سعر الذهب عيار 22

42.91$

160.03

اسعار الذهب عيار 21

40.96$

152.76

اسعار الذهب عيار 18

35.11$

130.93

سعر الذهب عيار 14

27.31$

101.84

سعر الذهب عيار 12

23.41$

87.29

اسعار أوقية الذهب

1.456$

5.429

اسعار جنيه الذهب

327.70$

1.222

اسعار كيلو الذهب

46.814$

174.575

 


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

2 يناير

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

1 يناير

100.85

129.67

151.29

158.49

172.89

30 يناير

101.01

129.87

151.51

158.73

173.16

29 يناير

102.69

132.03

154.03

161.36

176.03

28 يناير

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى الامارات سعر الذهب في الامارات الدهب فى الامارات اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى الامارات اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الإمارات

أخبار تهمك

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 7 ساعات

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 4 ساعات

ابنة نجيب الريحاني تٌفجر مفاجأة.. وهذه تفاصيل اخفاء هويتها لمدة 60 عاما

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

منذ نصف ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ ساعتين

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

نجم برشلونة يحطم "ثلاثي" ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم السبت 4-1-2020 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم الأحد 5-1-2020 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2020 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020 في الإمارات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في الإمارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status