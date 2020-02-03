"جوكر 11:11" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51

أصدرت منصة كتبنا كتاب "جوكر 11:11" للكاتب والروائي محمد جمال، ليشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقدم "جوكر 11:11" نظرة مختلفة حول فيلم تود فيليبس وواكين فينكس الذي أثار عاصفة من الجدل في أوساط عشاق السينما والكوميكس حول العالم.

يحتوى الكتاب أيضا على استعراض لرأي المخرج العالمي صاحب الأوسكار "مايكل مور" في الفيلم، وكذلك رأي المخرج المصري الكبير "يسري نصر الله" في Joker. مع استعراض خاص لتاريخ شخصية "الجوكر" بقلم إيهاب فارس صاحب قناة OmniVerse Watcher الشهيرة على يوتيوب، ومقال من نوعية خاصة يقدم نظرة تحليلة مختلفة تماما ومن بعد آخر تماما للكاتب والمؤلف والمخرج المسرحي محمد عبد السلام.

محمد جمال كاتب ورائد أعمال، مؤسس منصة كتبنا للنشر الشخصي، حائز على جائزة للإبداع في ريادة الأعمال، ويكتب مقالات عن السينما الأجنبية بشكل دوري في عدة مواقع مصرية وعربية شارك في المعرض هذا العام بأخر أعماله: رواية "رولر كوستر" ومجموعة قصصية بعنوان "ألعاب عقل مشغول" و رواية بعنوان "أحلام القيامة"، رواية "شرارة"، بوكس أوفيس، وأخيراً "يوميات رسام متجول".