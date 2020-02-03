وزيرة الصحة: وضع العائدين من الصين في الحجر الصحي 14 يوما خلال ساعات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا استقبلنا 302 مواطن قادمين من الصين، بالإضافة للطاقم الطبي المرافق لهم، وطاقم الطائرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمطار العلمين، وتم تجهيز اتوبيسات جلي الركاب، وأوشكنا على الانتهاء من إجراءات الحجر الصحي والجوازات للركاب على سلم الطائرة، وخلال ساعتين سيتم وضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوم.



وأضافت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن من يثبت ارتفاع درجة حرارته سيتم إخلاءه فورًا لمستشفى الإخلاء التي تم تجهيزها، مشددة على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي حالات ارتفاع في درجات الحرارة، وتم عمل إجراءات الحجر الصحي لهم منذ تواجدهم بالصين قبل ركوبهم للطائرة.



وتابعت، أنه تم تجهيز مكان كبير بالمعدات الطبية وكافة اللوجستيات اللازمة للمعيشة للحجر الصحي للعائدين من الصين، مع التخلص الآمن من النفايات به بشكل يومي، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أمدت الوزارة بشحنات الاختبارات الخاصة بهذا الفيروس، وتم إعداد مستشفى جاهز لأي حالات اشتباه إصابة بالمرض، مؤكدة أن الحجر الصحي جاهز لمختلف التخصصات الطبية.

