حقيقة تأجير سرير بـ 50 جنيهًا في مستشفى كفر الشيخ العام

نفى الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفي كفر الشيخ العام، ما تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأجير السرير لمرافق المريض المحجوز في المستشفى بسعر 50 جنيها في الليلة الواحدة، موضحا أن هذا الكلام عار عن الصحة تماما.





وأضاف مدير المستشفي، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه يتم تأجير السرير للمريض بمبلغ 20 جنيها فقط، لمدة 3 ليالي، لافتًا إلى أن هذه الأموال تذهب إلى صندوق خدمات المستشفى لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتحسين مرافق المستشفى، قائلا: "الفلوس دي مش بخدها في جيبي دي بتدخل للمستشفى".





وناشد عبدالسميع، جميع المترددين على المستشفى بإتباع النظام والتعامل الحسن مع جميع الموظفين، والحرص على إستلام إيصال مختوم من المستشفي بأي مبلغ يقومون بدفعه، موضحًا أن مكتبه مفتوح لأي مواطن لسماع شكوته والتحقيق فيها ومحاسبة من يقوم بالتقصير.