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نجم برشلونة يحطم "ثلاثي" ريال مدريد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:27 م
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فاتي
فاتي
الفجر الرياضي
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قاد أنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب فريقه لفوز مثير على ليفانتي، بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، بمنافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية في تاريخ الليجا.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن أن فاتي بعد أهدافه في شباك ليفانتي، وصل إلى الهدف رقم 4 له في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأوضحت أن نجم برشلونة الشاب يتفوق على 3 لاعبين من ريال مدريد، وهم فينسيوس جونيور ورودريجو سيلفا ولوكا يوفيتش حيث سجل الثلاثي مجتمعا 4 أهداف.

وأشارت إلى فاتي أحرز أهدافه في 13 مباراة وخلال (582) دقيقة لعب، بينما سجل فينسيوس هدفا واحدا في 18 مباراة و(672) دقيقة لعب فيما سجل يوفيتش هدفا واحدا أيضًا في 21 مباراة و(389) دقيقة لعب، بينما أحرز رودريجو هدفين في 16 مباراة و(666) دقيقة لعب.
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