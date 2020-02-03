400 مليار دولار حصيلة خسائر البورصة الصينية بسبب "كورونا"

تجاوزت خسائر البورصة الصينية اليوم الاثنين أكثر من 8%، في أول تداول بعد عطلة رأس السنة، على خلفية انتشار نوع جديد من فيروس "كورونا".





وتسبب الفيروس بانخفاض قيمة الأسهم الصينية بأكثر من 400 مليار دولار في أول جلسة تداول بعد عطلة طويلة بمناسبة العام القمري الجديد.





وهبط مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 8.07% ليصل إلى 2736.28 نقطة، أما مؤشر بورصة شينزن المركب ثاني بورصات الصين، فقد انخفض بنسبة 8.54% ليصل إلى 9769.91 نقطة، في حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية Hang Seng بنسبة 0.44% ليصل إلى 26428.05 نقطة.





وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الصين ارتفع إلى 361 يوم الأحد بزيادة 57 حالة وفاة عن اليوم السابق.







