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إحالة 3 متهمين للجنايات لإتجارهم بالمواد المخدرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قررت نيابة الساحل، اليوم الاثنين، إحاله 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار في المواد المخدره.

البداية عندما تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، من القبض على المتهمين بإستقلالهما سيارة ملاكي، وبحوزتهم على كمية من الماده المخدرة "حشيش"، سلاح ناري، مبلغ مالي، 5 هواتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفا بحوزتهم المواد المخدرة "الحشيش" بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهم الإجرامية، والمبلغ المالي متحصلات تجارتهم الغير مشروعه، والهواتف لتسهيل التواصل بعملائهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة المخدرات الفجر الحشيش

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