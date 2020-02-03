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الخطيب يستدعي رينيه فايلر وعبد الحفيظ

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:41 م
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الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدريب الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، قبل نهايته بوقت كبير.

وترك فايلر لسيزا المدرب العام وسامي قمصان المدرب المساعد من أـجل التوجه لاجتماع محمود الخطيب رئيس النادي والحديث عن أحوال الفريق والمرحلة المقبلة والتي ستشهد خوض الفريق مباريات هامة على الصعيد المحلي والإفريقي.


ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.
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نادي الاهلي محمود الخطيب رينيه فايلر الخطيب الاهلي اخبار الاهلي

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