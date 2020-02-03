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فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:40 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بمنح راحة للاعبين الذين شاركوا في مباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

وحصل اللاعبين العائدون من رحلة أنجولا على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادي بميت عقبة.

وشارك الخماسي ي محمد عنتر ومحمود حمدي الونش ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وكاونجو كاسونجو فقط في التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع أول أغسطس في الجولة الماضية ضمن منافسات ختام دور المجوعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري على ملعب القاهرة في السابعة والنصف مساءًا.
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