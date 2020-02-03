محافظ كفر الشيخ لمسئولي الطرق: "هنزل بنفسي أتابع الرصف"

حذر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، المسئولين على تنفيذ رصف طرق المحافظة من عدم حماية المال العام أثناء عمليات الرصف، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تنفيذ مشروعات الرصف للعام المالي 2019/2020، لافتًا إلى أنه يتم رفع نسبة التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وإعلانها للمواطنين طبقًا للمواصفات القياسية، والإشراف على تنفيذ الأعمال ومراجعة معدلات الرصف.





وشدد المحافظ، على الرقابة الشديدة في أعمال الرصف لحماية المال العام، وتقديم خدمات حقيقية للمواطن بجودة عالية، على أن يتم سحب العينات وتحليلها بطريقة قانونية، قائلا: "هنزل بنفسي أخد عينات من رصف الطرق إللي عاوز يشتغل معانا يشتغل بأمانة ومسئولية".



