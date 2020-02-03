Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ كفر الشيخ لمسئولي الطرق: "هنزل بنفسي أتابع الرصف"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:38 م
Advertisements
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
Advertisements
حذر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، المسئولين على تنفيذ رصف طرق المحافظة من عدم حماية المال العام أثناء عمليات الرصف، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تنفيذ مشروعات الرصف للعام المالي 2019/2020، لافتًا إلى أنه يتم رفع نسبة التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وإعلانها للمواطنين طبقًا للمواصفات القياسية، والإشراف على تنفيذ الأعمال ومراجعة معدلات الرصف.

وشدد المحافظ، على الرقابة الشديدة في أعمال الرصف لحماية المال العام، وتقديم خدمات حقيقية للمواطن بجودة عالية، على أن يتم سحب العينات وتحليلها بطريقة قانونية، قائلا: "هنزل بنفسي أخد عينات من رصف الطرق إللي عاوز يشتغل معانا يشتغل بأمانة ومسئولية".

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2019 - 2020، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء المصالح الحكومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ مفر الشيخ كفر الشيخ رصف الطرق الفجر الطرق

أخبار تهمك

ابنة نجيب الريحاني تٌفجر مفاجأة.. وهذه تفاصيل اخفاء هويتها لمدة 60 عاما

منذ ساعة و نصف

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. اتهامات شريف إكرامي للأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 19 ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ 37 دقيقة

اتهام غريب لمحمد صلاح.. وكلوب يدافع

منذ أقل من ساعتين

جاريث بيل يقضي على أحلام زيدان

منذ ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"وسط الإسكندرية": عرض العقار المنهار على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط

محافظة الإسكندرية: تطوير ميداني سعد زغلول وبهيج ضمن خطة تجميل الميادين (صور)

محافظ كفرالشيخ: اعتماد 136 مليون للرصف و50 مليون جنيهًا لرد الشئ لأصله

محافظ الإسكندرية: تشديد الرقابة على جودة خامات الرصف في الشوارع

على النسق الأوربي.. إعادة رصف شارع سعد زغلول بوسط الإسكندرية

محافظ كفرالشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

11:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status