شوبير يجتمع بشريف إكرامي

عقد الإعلامي أحمد شوبير جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على هامش التدريب الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعقب نهاية جلسة شوبير مع فايلر وعبد الحفيظ توجه إلى دكة بدلاء الأهلي للحديث مع حارس الأهلي حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

وكان إكرامي قد أعلن أمس الأحد الرحيل عن النادي الأهلي نهاية الموسم، بعد ٢٣ عامًا قضاها داخل جدران القلعة الحمراء

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.