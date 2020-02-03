لولا سعد لـ"الفجر الفني" لا أفضل تجسيد دور"صباح"

كشفت الفنانة رولا، لـ"الفجر الفني" أنها لا تفضل تجسيد دور صباح ، بالرغم من أنها تحبها حبًا كبيرًا، ومتأثرة بها في قصص كثيرة، ولكن من الصعب تجسيد دورها.





ووضحت رولا، لماذ من الصعب تجسيد دورها حيث قالت:"لأنها كانت عايشة بايامنا وعارفين كيف كانت تتصرف، وتعيش بحياتها اليومية، فصعب جداً اني هلقد اتقمص دورها، ومش بس انا اي فنانة تانية برضو صعب عليها الدور حتى لو كانت عايشة معا".



طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



يذكر أن أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.