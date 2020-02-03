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شوبير في تدريب الأهلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:31 م
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شوبير
شوبير
علي نبوي
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حرص الإعلامي أحمد شوبير على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعقد شوبير جلسة مع سيد هبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على هامش المران، حيث استمرت الجلسة لنحو ١٥ دقيقة.

وعقب نهاية جلسته مع عبد الحفيظ توجه شوبير إلى رينيه فايلر المدير الفني للفريق وقام بمصافحته ودار بينه وعبد الحفيظ والمدرب السويسري حديث خاص لعدة دقائق.


ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.
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شوبير رينيه فايلر الاهلي اخبار الاهلي احمد شوبير

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