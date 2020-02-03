ميلان يستعيد إبراهيموفيتش أمام إنتر في ديربي ميلانو

أكّدت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​ سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الديربي يوم الأحد المقبل أمام نادي ​الإنتر​ في الجولة الـ23 من بطولة ​الدوري الايطالي​ على ملعب سان سيرو.





وكان زلاتان قد غاب عن مباراة ​ميلان​ السابقة أمام هيلاس فيرونا والتي إنتهت بالتعادل 1-1 بسبب الإنفلونزا.





وأشارت الشبكة إلى أن النجم السويدي شارك في تمارين الفريق بشكل عادي اليوم وسيكون حاضرًا بنسبة 100% لمباراة الديربي المنتظرة بين الفريقين.





وإنتقل زلاتان إلى ميلان في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة إنتقال حرّ ومجانية.