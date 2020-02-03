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ميلان يستعيد إبراهيموفيتش أمام إنتر في ديربي ميلانو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:25 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
وكالات
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أكّدت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​ سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الديربي يوم الأحد المقبل أمام نادي ​الإنتر​ في الجولة الـ23 من بطولة ​الدوري الايطالي​ على ملعب سان سيرو.

وكان زلاتان قد غاب عن مباراة ​ميلان​ السابقة أمام هيلاس فيرونا والتي إنتهت بالتعادل 1-1 بسبب الإنفلونزا.

وأشارت الشبكة إلى أن النجم السويدي شارك في تمارين الفريق بشكل عادي اليوم وسيكون حاضرًا بنسبة 100% لمباراة الديربي المنتظرة بين الفريقين.

وإنتقل زلاتان إلى ميلان في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة إنتقال حرّ ومجانية.
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الكلمات المفتاحية

ديربي ميلانو اي سي ميلان انتر ميلان إبراهيموفيتش

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