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الذهب العالمي يفقد 1% بعد تحرك الصين لانقاذ اقتصادها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:21 م
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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فقد الذهب العالمي نحو 1% من قيمته، لينزل عن أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع مع تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير الفيروس التاجي وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.


خسر الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى واحد بالمئة، وبحلول الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش، نزل 0.7 % إلى 1578.26 دولار للأوقية (الأونصة).


وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. وفي العقود الأمريكية الآجلة، هبط الذهب 0.3 % إلى 1582.90 دولار.


وارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية قليلا لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في سبعة أسابيع. وارتفع الدولار نحو 0.3 % مقابل منافسيه الرئيسيين بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2277.65 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.3 % إلى 17.79 دولار وتراجع البلاتين 0.3 %إلى 953.75 دولار.
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