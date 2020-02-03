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تعرف علي تفاصيل كليب "إسمك بشرفني " لبتول بني!

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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انتهت شركة " أرابيان نايت انترتايمنت " من تصوير أغنية "إسمك بشرفني" على طريقة الفيديو كليب للفنانة بتول بُنّي التي تمّ تصويره على مدار يوميين متتاليين في لبنان تحت إدارة المخرج سامي عازوري الذي أبدع بتصوير الكليب في أجمل المناطق اللبنانية ، وحرص عازوري على ان تكون قصة الكليب غير معقدة وبسيطة.

تدور حول فتاة " بتول " يلفتها شاب وسيم فتضطر الى سرقة سيارة تكسي في فاريا الى أن تتحايل عليه حتى تتمكن من الوصول اليه بطريقة عفوية وغير تقليدية والاحداث تتطور في الكليب حتى يقوم الشاب بردّ الضرب لبتول ، ونترك تفاصيل الاحداث في الكليب للمشاهدين .


حضور بتول في الكليب سيذهل المشاهدين حيث أدت دورها التمثيلي بطريقة محترفة وبدت متألقة وعفوية ، حيث إهتم بإطلالتها خبيرة التجميل والميك اب نتالي كليب ، وتصفيف الشعر مزين المشاهير جان شديد أما اللباس من محلات Intersexion .


الاغنية كلاسيكية من كلمات يحيى صالح ، الحان احمد بركات وتوزيع ساسين أبي خليل ، وميكس وماسترينغ روجيه ابي عقل ، ستبصر النور الاسبوع القادم .


جدير بالذكر بأن بتول بُنّي الذي أطلق عليها الجمهور لقب " السلطانة " من شدّة إعجابه بصوتها الشجي ، سبق وشاركت في برنامج " ذا فويس – أحلى صوت " عام 2018 وإنضمت الى فريق فارس الاغنية العربية عاصي الحلاني.
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