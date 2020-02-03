"ألف باء حيوانات أليفة" دعوة للرفق بالحيوان فى ساقية الصاوي

تنظم ساقية الصاوي ندوة بعنوان "ألف باء حيوانات أليفة" للدكتور محمود حمدى اخصائى طب وجراحة الحيوان، وذلك فى تمام السابعة مساءً يوم الخميس الثالث عشر من فبراير بقاعة الكلمة.

ويُحدثنا "حمدى" خلال اللقاء عن مراحل تربية الحيوانات الأليفة وتربيتهم ودورهم فى المجتمع وتأثيرهم على الفرد فى مراحل حياته المُختلفة.

كما سيحدثنا أيضًا عن حقوق الحيوان دينيًّا ومجتمعيًّا، بالإضافة إلى حديثه عن دور الطبيب البيطرى فى الحفاظ على صحة الإنسان قبل الحيوان.