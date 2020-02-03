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عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:17 م
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أجايي
أجايي
علي نبوي
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غاب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريب للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار ابتتس بمقر الجزيرة.

وجاء غياب الجناح النيجيري بسبب شعوره بالإجهاد، حيث  تغيب عن المران الجماعي ولم يتواجد فيه.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم عقب الراحة التي حصل علها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد العودة من السودان ومواجهة فريق الهلال.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي جونيور اجايي الاهلي اخبار الاهلي

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