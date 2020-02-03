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نسبة النجاح 78,8% (متدورش كتير) | ننشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة 2020 الترم الاول (المحافظ اعتمادها رسميا) اضغط هنا فورًا واعرف نتيجتك

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:12 م
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة 2020
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة 2020
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نسبة النجاح 78,8% (متدورش كتير) | ننشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة 2020 الترم الاول (المحافظ اعتمادها رسميا) اضغط هنا فورا واعرف نتيجتك

بعد طول انتظار وترقب من طلاب الشهادة الاعدادية، ظهرت اليوم الإثنين الموافق 3/2/2020، نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الاول 2020/2019، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح تخطت 78,8%.


وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات حوالي 93,374 طالب وطالبة، حضر منهم 93,135، ونجح منهم عدد 73,390 طالب وطالبة.

واعتمد محافظ البحيرة أيضًا نتيجة الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 99%، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 6,041 طالب وطالبة، حضر منهم 5,305 ونجح 5,297 طالب وطالبة، وكذلك اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم 6 طلاب والشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.


وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور التعليمية احتلت بالمركز الأول بنسبة نجاح بلغت 94,4%، يليها بالمركز الثاني إدارة الرحمانية بنسبة نجاح 93,6%، وإدارة مركز دمنهور في المركز الثالث بنسبة 91,1%، فيما احتلت إدارة المحمودية المركز الرابع بنسبة 88,9%، وتليها إدارة شبراخيت التعليمية بالمركز الخامس بنسبة 87,6%.


وقد انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي.

وأشار وكيل تعليم البحيرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان يبلغ 90,236 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 565 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، بالإضافة لتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة.


ولفت وكيل تعليم البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا، موجهًا بتكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام بكل اللوائح والتعليمات المنظمة لها.




نسبة النجاح 78,8% (متدورش كتير) | ننشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة 2020 الترم الاول (المحافظ اعتمادها رسميا) اضغط هنا فورا واعرف نتيجتك


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