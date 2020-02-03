مدير "إنهاء قوائم الانتظار" يكشف آخر تطورات المبادرة

قال الدكتور خالد عاطف، مدير الخدمة المركزية لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إننا في بداية المبادرة كان من المتوقع تقديم الخدمة وعمل إجراء جراحي لـ 18 ألف مريض، بينما ما تحقق هو تلقي 378 ألف 361 مريض للخدمة ضمن المبادرة، موضحًا أن الارقام المستهدفة تضاعفت بنحو 20 مرة، معقبًا: "أرقام المشروع مشرفة".



وأضاف "عاطف"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه تم تقديم الخدمة لهؤلاء المرضي فيما يقرب من 330 مستشفى على مستوى الجمهورية بجميع قطاعات تقديم الخدمة الصحية، مثل مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التعليم الجامعي، ومستشفيات القطاع الخاص والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.



وأشار مدير الخدمة المركزية لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إلى أنهم يراعوا في المبادرة تقديم خدمة ذات جودة وبتكلفة مجانية كاملة، منوهًا بأن أكثر تخصص جراحي تم التعامل معه بالمبادرة هو القسطرة القلبية حيث بلغ من تلقى التدخل الجراحي من المرضى 149 ألف 707 حالة، ثم عمليات جراحات الرمد 131 ألف 673 حالة، وعمليات القلب المفتوح 22 ألف 749 حالة، وجراحات الاورام 21 ألف 860 حالة، وجراحات العظام وتغير المفاصل 17 ألف 356 حالة، والمخ والأعصاب 16 ألف 869 حالة، وزراعة القوقعة 2800 حالة، وزراعة الكبد 327 حالة، وزراعة الكلى 222 حالة، والقسطرة الطرفية 50 حالة، والقسطرة المخية 42 حالة.