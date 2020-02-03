Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشركات حول العالم تحذر من تفشي فيروس كورونا في الصين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد حسين
Advertisements

حذرت الشركات في جميع أنحاء العالم من أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين يمكن أن يعطل سلاسل الإمداد أو يضر بالأسواق حيث تغلق المصانع والمتاجر وتوقف شركات الطيران رحلاتها، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".


نقلت وكالة "رويترز"عن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، قوله إنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات "تتعارض بشكل غير ضروري مع السفر والتجارة الدولية" في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 361 شخصًا في الصين.


وقال تيدروس أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "ندعو جميع البلدان إلى تنفيذ قرارات قائمة على الأدلة ومتسقة"، مكررًا رسالته من الأسبوع الماضي عندما أعلن حالة الطوارئ الدولية.


تواجه الصين عزلة دولية متزايدة بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وفرض حظر على المسافرين من الصين.


وأضاف تندروس أن هناك 17238 إصابة مؤكدة في الصين بما في ذلك 361 حالة وفاة، بالإضافة إلى 151 حالة مؤكدة في 23 دولة ووفاة واحدة تم الإبلاغ عنها من الفلبين يوم الأحد.


وتابع قائلا: "بسبب هذه الاستراتيجية، كان عدد الحالات خارج الصين أعلى بكثير". وبالإشارة إلى انتشار الفيروس في الخارج، قال إنه "ضئيل وبطيء"، مع تحذير من أنه قد يزداد سوءًا.


تيدروس، الذي أجرى محادثات في بكين قبل أسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة، سعل ووقف خطابه لتناول مشروب من الماء، وقال مازحًا: "لا تقلق، إنها ليست هالة".


وقد ندد المبعوث الصيني بالإجراءات التي اتخذتها "بعض البلدان" والتي رفضت دخول الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة في مقاطعة هوبى - في وسط اندلاع المرض - ورفض منح التأشيرات وإلغاء الرحلات الجوية.


وقال لي سونغ، سفير شئون نزع السلاح لدى الأمم المتحدة في جنيف: " تعارض كل هذه التدابير بجدية توصيات منظمة الصحة العالمية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هوبي فيروس جديد فيروس الكورونا حالة طوارئ دولية تفشي فيروس كورونا انتشار كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. اتهامات شريف إكرامي للأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

اتهام غريب لمحمد صلاح.. وكلوب يدافع

منذ ساعة و 28 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 14 ساعة

ابنة نجيب الريحاني تٌفجر مفاجأة.. وهذه تفاصيل اخفاء هويتها لمدة 60 عاما

منذ ساعة و 22 دقيقة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 19 ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 5 ساعات

جاريث بيل يقضي على أحلام زيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ نصف ساعة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المدير العام لـ"لصحة العالمية": واثق من قدرة الصين على احتواء فيروس كورونا الجديد

روسيا.. 3 مناطق في الشرق الأقصى تغلق حدودها مع الصين بسبب فيروس كورونا

الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من مقاطعة هوبي الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا

الرئيس الصيني: واثق من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا "الشيطان"

الخطوط الجوية البريطانية تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين

الرئيس الصيني: احتواء فيروس كورونا يظل مهمة شرسة ومعقدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

11:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status