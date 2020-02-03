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أحمد بتشان يطرح أول كليباته "لازم أفهم" من ألبومه الجديد (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:08 م
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أحمد بتشان
أحمد بتشان
أحمد رمضان متولي
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طرح الفنان أحمد بتشان أول كليباته بعنوان "لازم أفهم"، وذلك من ألبومه الجديد، وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع  خالد عز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، ومن المقرر طرح الالبوم خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو إنتاج مشترك، بين شركتى "نجوم ريكوردز"، و"هاى واى".

 

تعاون أحمد بتشان في الألبوم، مع مجموعة من أهم صناع المزيكا فى مصر والوطن العربي، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولي، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس.

 

أما الملحنين، فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفي التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

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