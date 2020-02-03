وكيل محافظة الحديدة يكشف لــ "الفجر" أسباب التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض (حوار)

◄ حزب الإصلاح كان رأس الحربة في غزو الجنوب في حرب 94

◄مستقبل الجنوب اليوم على أعتاب مرحلة جديدة

◄المجلس الانتقالي تعامل مع اتفاق الرياض بإيجابية

◄رسالتي للحكومة اليمنية تنفيذ اتفاق الرياض





كشف وكيل محافظة الحديدة وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي، حيدره ناصر هادي الجحماء، عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية اليمنية للعاصمة المؤقته عدن.





وقال في حوار خاص لــ "الفجر"، بخصوص تفيذ اتفاق الرياض والتباطؤ وعدم التنفيذ هناك أطراف في الشرعية من البداية كان لها موقف رافض الحوار مع المجلس الانتقالي إلا أن طولة البال وحنكة قيادة المجلس الانتقالي وجهود الأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية، قد أثمر بالتوصل إلى صياغة اتفاق الرياض ثم التوقيع عليه في 5 من نوفمبر العام الماضي.





وإليكم نص الحوار:





◄ ما هو سبب التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق؟





بخصوص تفيذ اتفاق الرياض والتباطؤ وعدم التنفيذ هناك أطراف في الشرعية من البداية كان لها موقف رافض الحوار مع المجلس الانتقالي إلا أن طولة البال وحنكة قيادة المجلس الانتقالي، وجهود الأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية، قد أثمر بالتوصل إلى صياغة اتفاق الرياض ثم التوقيع عليه في 5 من نوفمبر العام الماضي ومع ذلك بقيت تلك الأطراف تعلب دور المعرقل في تنفيذ الاتفاق وخاصة حزب الإصلاح التي ظل مسيطر على قرار الشرعية طوال الخمس سنوات الماضية.





◄ ماذا عن دور المرأة في المجلس الانتقالي؟





دور المرأة في المجلس الانتقالي دور فاعل فالمرأة الجنوبية متواجدة في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وفي مختلف الدوائر التابعه للمجلس الانتقالي كالأمانة العامة والجمعية الوطنية المرأة الجنوبية لها دور نضالي متميز إلى جانب الرجل في ساحات النضال منذ انطلاق الثورة الجنوبية ولها أدوار في مختلف مراحل النضال ضد الاستعمار البريطاني.





◄ كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب؟.. و كيف خان حزب الإصلاح التحالف؟





حزب الإصلاح الإخوان المسلمين في اليمن كان رأس الحربة في غزو الجنوب في حرب 94 وبعد انقلاب الحوثي على شرعية الرئيس عبدربة منصور، لم يطلق الإخوان رصاصه واحدة للدفاع عن صنعاء، حيث جرو المعركة إلى الجنوب بعيد عن مناطقهم في الشمال ، وتحمل الجنوب تباعات المعركة وتصدي للغزو الحوثي بدعم للأشقاء في التحالف ، وقدم الجنوب تضحيات كبيرة ومع ذلك لم يقدم حزب الإصلاح تلك التضحيات فهو لازال يرى الجنوب غنيمة وفرع يجب عودة إلى بيت الطاعه الجمهورية العربية اليمنية، لقد ظل الإخوان خلال الخمس سنوات عينهم على الجنوب ، ولم يكن تحرير الشمال ضمن أولياتهم رغم الدعم السخي من الأشقاء في دول التحالف، قالإخوان يحملون مشروع تدميري في الوطن العربي.





◄ ماذا عن فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين؟





فتوى علماء اليمن القديم الجديد لازال حاضر فهو ضمن الأدوات التي يستخدمها الاخوان ضد خصومهم فهم يستخدمون الدين لخدمة السياسية شعارهم الغاية تبرر الوسيلة، فهم لايتعلمون من التجارب ولم يستفيدون من الماضي فليس بمقدورهم التعايش مع بقية القوى ولايقبلون الشراكة ولايثقون إلا بالجماعة.





◄ ماذا عن مستقبل قضية الجنوب؟.. وقرائتك للمشهد؟





المجلس الانتقالي تعامل مع اتفاق الرياض بإيجابية رغم تلاعب الطرف الآخر لقد تحمل المجلس الانتقالي الكثير من استفزازات الطرف الآخر انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحرصآ على الشراكة مع الأشقاء في التحالف واحترمآ لراعي الاتفاق مملكة الحزم والعزم قيادة وحكومة وشعبا وسيستمر حتى نهاية الفترة المحددة، وفي حال انتهى الوقت الزمني لاتفاق الرياض سيتم تنفيذ الاتفاق من طرف واحد بالتنسبق مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي مع انه لازلنا نتأمل أن يعيد الطرف الآخر حساباته بعيد عن غرورهم الذي جعل اليمن يدفع الثمن غالي، إن اتفاق الرياض هو تعزيز للشرعية الرئيس وعامل قوة لدول التحالف العربي بدون تنفيذ اتفاق الرياض تظل الشرعية عاجزة عن تحقيق أي انتصار.





مستقبل قضية الجنوب





بخصوص مستقبل الجنوب اليوم على أعتاب مرحلة جديدة فهو قاب قوسين أو أدنى من الوصول للهدف الذي ناضل من أجله سنوات وقدم تضحيات كبيرة لقد أستطاع الجنوب اليوم أن يفرض نفسة كأمر واقع على الأرض بفضل الشعب الجنوبي العظيم والمجلس الانتقالي الحامل الأمين للقضية الجنوبية بقيادة اللواء المناضل عيدروس قاسم الزبيدي ، لقد أصبح الجنوب شريك أساسي للتحالف العربي بعد اتفاق الرياض وقبل اتفاق الرياض حيث كان الأرضية الصلبة التي وقف عليها التحالف العربي،وبفضل شعب الجنوب تحرر الحنوب في زمن قياسي وبأقل إمكانات عكس قوى الشمال الذي ظلت تبتز واستنزاف التحالف العربي دون إحراز أي تقدم في جبهات الشمال وأصبح شريك المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، فالمشهد في اليمن ضبابي كحالة الطقس و كحالة البحر مد وجزر.





◄ ما هو حل الأزمة اليمنية؟





حل الأزمة اليمنية من خلال وقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات حيث يكون مفتاح الحل للازمة اليمنية معالجة القضية الجنوبية كما يجب وليس كما تحب أطراف النفوذ وعلى المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع وضع حد لتجار الحروب الذي يعملون على إطالة الحرب.





◄ ما هي رسالتك للحكومة الشرعية اليمنية؟





رسالتي للحكومة اليمنية تنفيذ اتفاق الرياض فهو تعزيز للشرعية وإخراجها من حالة الوهن.









◄كيف ترى تحركات مارتن غريفيث؟





تحركات المعبوث تأتي ضمن إطار مهمة الأمم المتحده في البحث عن حل سياسي شامل أعتقد أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة بوقف الحرب والبحث عن حل سياسي شامل، وبخصوص وضع الحديدة من الجانب الإنساني صعب فهي أكثر محافظة تعاني من الحرب وهي قبل الحرب تعاني ونسبة الفقر مرتفع جداً المدينة محاصرة بحفر الخنادق الحوثي وزرع نصف مليون لغم في الحديدة.