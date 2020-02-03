"اقتصادية قناة السويس" تجري فحوصات على العاملين بـ "تيدا" الصينية

كشفت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، اليوم الاثنين، عن إجرائها كافة الفحوصات الطبية على العاملين بالمنطقة الصناعية الصينية "تيدا" التى تقع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتأكد من سلامتهم الصحية والجسدية وعدم وجود أي شبهة الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حاليًا بالصين.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، "إنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قامت المنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الصحة بالمحافظة والطب الوقائي، بإجراء زيارات ميدانية للمصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية الصينية وإجراء الكشف الطبي للعاملين للتأكد من خلو هذه المصانع والعاملين من أية أعراض أو حالات اشتباه بأية فيروسات."

وتابعت، "إنه تم التأكد من أن المنطقة آمنة تماما ولا يوجد بها أية إصابات أو حالات اشتباه، مشددة على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنطقة الصناعية الصينية."





وتعد شركة تيدا الصينية من أكبر المطورن الصناعيون بمنطقة قناة السويس، وتعمل على تطوير 6 كيلو متر مربع بالمنطقة، انتهت من المرحلة الأولى من عملية التطوير بمساحة 1.3 كيلو متر مربع باستثمارات بلغت 1.1 مليار دولار نتج عنها صناعات في مجال الخيوط الطبية والموتسيكلات.

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