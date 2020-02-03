Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارتيرون يحدد ترتيب مهاجمي الزمالك

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:06 م
Advertisements
مصطفى محمد
مصطفى محمد
هاني عصام
Advertisements
وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ترتيب المهاجمين بين صفوفه خلال الفترة المقبلة وسط تواجد الثلاثي مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو إلى جانب عمر السعيد.

وحدد كارتيرون ترتيب المهاجمين لكل من مصطفى محمد في المرتبة الأولى وبعدها الكونغولي كابونجو كاسونجو ثم عمر السعيد في المرتبة الثالثة.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل في مباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وعاد الزمالك مهاجمه الكونغولي في يناير الماضي وقيده في القائمتين المحلية والافريقية للفريق في الوقت الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد كارتيرون الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

جاريث بيل يقضي على أحلام زيدان

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 12 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

اتهام غريب لمحمد صلاح.. وكلوب يدافع

منذ ساعة و 25 دقيقة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 6 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ابنة نجيب الريحاني تٌفجر مفاجأة.. وهذه تفاصيل اخفاء هويتها لمدة 60 عاما

منذ ساعة و 19 دقيقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 19 ساعة

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتهامات شريف إكرامي للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مدرب الزمالك يتحفظ على ضم مهاجم سموحة

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر zamalek «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

جلسة كارتيرون وأمير مرتضى تنتهي بعودة كاسونجو

الزمالك يقيد كاسونجو

الرتوش الأخيرة حول قيد كاسونجو مع الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الأحد: تحرك جديد ضد النقاز.. ورسالة نارية من كارتيرون ومفاجأة بقائمة الأبيض الإفريقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

11:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status