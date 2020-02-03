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إكرامي ينهي جلسته مع فايلر "مبتسما"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:05 م
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إكرامي
إكرامي
علي نبوي ومحمد الصو
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أنهى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسته مع شريف إكرامي حارس الفريق على هامش مران الفريق الجماعي.

وعقد فايلر جلسة مع شريف إكرامي حيث استفسر فايلر من الحارس، حول أسباب اتخاذ قرار بالرحيل نهاية الموسم الجاري، دون الرجوع إلى مدير الكرة أو المدير الفني، والذي أكد أهمية وجوده داخل الفريق.

وكان إكرامي أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الرحيل عن صفوف الفريق مكتفيا بالفترة التي قضاها داخل جدران النادي والبحث عن خوض تجربة جديدة.

وعقب انتهاء الجلسة، وقف إكرامي بجانب مدرب حراس المرمى وعقد جلسة قصيرة، ثم ظهر عليه علامات الابتسامة والفرحة وسط أنباء بعودته عن قراره.

وفور الجلسة خاض اللاعب تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب استعدادا لمواجهة بيراميدز، بالدوري العام

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي شريف اكرامي الاهلي اخبار الاهلي

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