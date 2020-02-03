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أيوشمان كورانا يثير عاطفة متابعيه بتعليق مؤثر قبل طرح أغنية القادمة غدًا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:14 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يستعد النجم الهندي أيوشمان كورانا، لطرح فيلمه القادم "Shubh Mangal Zyada Saavdhan".


يدور الفيلم حول علاقة المثليين، وتلقى ردود فعل إيجابية من جميع الجهات. وقام كورانا مؤخرًا بمشاركة صورة له من داخل استديو التسجيل، عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وأعلن عن الأغنية التالية من الفيلم.


وفي الصورة، يُرى كورانا ممسكا بمكبر الصوت في هيئة وسط التسجيل. وعلق قائلا: "كان هناك وقت كان فيه الوقوف هنا وأمام الميكروفون حلم، واليوم أغني أغنية من كل فيلم، غدا نطرح أغنية جديدة".


وفي مقابلة مع صحيفة Leading Daily، تحدث الممثل عن لعب دور المثلي في فيلمه "Shubh Mangal Zyada Saavdhan" وقال أن قيامه بهذا الفيلم، كان واحد من أهم قرارات حياته، العديد من الناس في الفيلم حثوه على إعادة التفكير في قراره حيث لم يسبق لنجوم بارعين أن صوروا دور رجل شاذ على الشاشة الكبيرة. ولكنه أراد أن يتمسك بقراره وشعر أيضًا بأن هذه الصورة النمطية تحتاج إلى التحطيم ويقرر أن يخاطر.



سيتم عرض الفيلم في 21 فبراير 2020. وسيصطدم في شباك التذاكر مع فيلم فيكي كوشال Bhoot Part One: The Haunted Ship.
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الكلمات المفتاحية

نجوم بوليوود كورانا الفجر الفني أيوشمان Shubh Mangal Zyada Saavdhan

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