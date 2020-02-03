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مدافع الأهلي يعود للتدريب وغياب أحمد فتحي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:59 م
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي ومحمد الصو
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غاب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي غياب فتحي، بسبب تعرضه للإصابة في المران الأخير قبل مواجهة الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحية أخرى تواجد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، في المران الجماعي، رغم تعرضه للإصابة في الرأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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نادي الاهلي دوري ابطال افريقيا الاهلي اخبار الاهلي اليوم احمد فتحي

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