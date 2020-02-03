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رينيه فايلر يستفسر عن سر رحيل شريف إكرامي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:53 م
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إكرامي
إكرامي
علي نبوي ومحمد الصو
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حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع شريف إكرامي حارس الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي، استعدادا لمواجهة بيراميدز سبورت بالدوري.

واستفسر فايلر من الحارس حول أسباب اتخاذ قرار بالرحيل نهاية الموسم الجاري، دون الرجوع إلى مدير الكرة أو المدير الفني، والذي أكد أهمية وجوده داخل الفريق.

وكان إكرامي أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الرحيل عن صفوف الفريق مكتفيا بالفترة التي قضاها داخل جدران النادي والبحث عن خوض تجربة جديدة.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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