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جاريث بيل يقضي على أحلام زيدان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:50 م
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بيل وزيدان
بيل وزيدان
الفجر الرياضي
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أعلن جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث نجم ريال مدريد الإسباني مفاجأة في وجه زيدان الدين زيدان المدير الفني للفريق وهي استمرار اللاعب حتى نهاية عقده وعدم رحيله في الميركاتو الصيفي.

وقال جوناثان بارنيت لصحيفة "آس" الإسبانية: "معظم الناس لا يعرفون ماذا حدث وهذا يتسبب في إزعاجي خاصة أن بيل لديه عقد يمتد لعامين مع ريال مدريد ولم يرغب في العودة إلى توتنهام".

وأضاف: "جاريث بيل لا يقتنع بالانتقال لأي فريق آخر لأنه يعتقد أنه من الأفضل له تواجد أولاده وزوجته في مدريد من أجل استمرار نمط الحياة  في مدينة مدريد والذي اعتادوا عليه في الفترة الأخيرة".

وواصل: "جاريث بيل أحد أفضل لاعب بريطاني جاء إلى إسبانيا والوقت الحالي ليس مناسبًا لانتقاله إلى الصين ويمكننا الكلام عن ذلك 
مع نهاية عقده بعد عامين ونصف".

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