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سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3-2-2020 في البنوك المصرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:28 م
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سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم
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سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 3-2-2020، يواصل استقراره فى عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.19  جنيه للشراء، و4.22  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.18  جنيه للشراء، و4.22  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.18  جنيه للشراء، و4.22  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13  جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.17  جنيه للشراء، و4.22  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.18  جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء،  و4.22 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
 نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

 
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