سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 3-2-2020 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 3-2-2020، يواصل استقراره فى عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.19 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13 جنيه للشراء.





وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

نحو 4.14 جنيه للشراء، و 4.24 جنيه للبيع.



