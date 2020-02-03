محاكمة حمو بيكا بتهمة سب وقذف هاني شاكر 15 فبراير

حددت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، أمس الأحد، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، داخل النقابة لجلسة 15 فبراير الجاري.

تعود الواقعة، عندما تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته حمو بيكا باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين، إن حمو بيكا، تعدى لفظيا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال وجوده بنقابة الموسيقيين.