كرونا ليس الأول.. 4 أمراض وبائية ضربت الصين



أنفلونزا الخنازير

انتشرت أنفلونزا الخنازير بين شعوب شرق آسيا خلال عام ٢٠٠٩، وعانت منها الشعوب التي يزيد فيها أعداد الخنازير، ويستخدمونها وجبات رئيسية في الطعام، ما سبب الذعر في العالم أجمع، وأعلنت منظمة الصحة العالمية -في هذا الوقت- حالة الطوارئ في العالم أجمع، ومنعت السفر من وإلى المناطق الموبوءة، كما أنها شددت على قتل كل الخنازير في كافة المدن المصابة، خاصة بعد نقلها إلى الأشخاص بسبب التعامل المباشر مع الحيوانات المريضة، كما تم عزل أعداد قليلة منهم.



السارس

ظهر مرض سارس خلال الفترة الماضية، وعاني منه أكثر من دولة مثل، الصين، الفلبين، وغيرها من دول شرق آسيا، ولم يعرف له أي أسباب لظهوره، إلا أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي، وأعراضه تشبه نزلات البرد، المختلطة بالحمي.



كورونا

استطاع هذا المرض اللعين في 8 أسابيع أن يضرب ثمانية عشر دولة، أربع قارات، وبات ينهش أجساد الجميع، فعانت منه الصين التي كانت بؤرة ظهور في ووهان، المانيا، فرنسا، والفلبين، لتعلن منظمة الصحة العالمية أنه سلب أعداد كبيرة من الأرواح، لتعلن حالة الطوارئ مرة أخرى.



ويعد مرض أنفلونزا الطيور، أحد الأمراض الوبائية التي تصيب الجهاز التنفسي، وأعراضه تشبه نزلات البرد، مثل السعال، صعوبة التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وقد يؤدي للوفاة سريعًا.