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كرونا ليس الأول.. 4 أمراض وبائية ضربت الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مريم عزيز
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عانت الصين خلال الأونة الأخيرة، من انتشار الأمراض الخطيرة الوبائية بين سكانها، الأمر الذي صدرته إلى العديد من دول العالم، إذ أصبحت الصين، بؤرة الأمراض، فمنها خرج السارس، أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، وآخيرا كورونا، في التقرير التالي، تستعرض "الفجر" بعض الأمراض التي أصابت الصين في الفترة الماضية. 

أنفلونزا الطيور
عانت الصين خلال عام ٢٠٠٣، من انتشار وباء انفلونزا الطيور بين الدواجن، الأمر الذي حاولت الحكومة تداركه، وأعدمت الآلاف من الدواجن، إلا أن ذلك وقع في وقت متأخر، حيث كان الفيروس قد انتقل إلى الأشخاص، وبات يجتاح أجسادهم بشكل هائل، وتوفي بسببه ٢٩٥ شخصًا.

ويعد مرض أنفلونزا الطيور، أحد الأمراض الوبائية التي تصيب الجهاز التنفسي، وأعراضه تشبه نزلات البرد، مثل السعال، صعوبة التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وقد يؤدي للوفاة سريعًا.

أنفلونزا الخنازير
انتشرت أنفلونزا الخنازير بين شعوب شرق آسيا خلال عام ٢٠٠٩، وعانت منها الشعوب التي يزيد فيها أعداد الخنازير، ويستخدمونها وجبات رئيسية في الطعام، ما سبب الذعر في العالم أجمع، وأعلنت منظمة الصحة العالمية -في هذا الوقت- حالة الطوارئ في العالم أجمع، ومنعت السفر من وإلى المناطق الموبوءة، كما أنها شددت على قتل كل الخنازير في كافة المدن المصابة، خاصة بعد نقلها إلى الأشخاص بسبب التعامل المباشر مع الحيوانات المريضة، كما تم عزل أعداد قليلة منهم.

السارس
ظهر مرض سارس خلال الفترة الماضية، وعاني منه أكثر من دولة مثل، الصين، الفلبين، وغيرها من دول شرق آسيا، ولم يعرف له أي أسباب لظهوره، إلا أنه مرض يصيب الجهاز التنفسي، وأعراضه تشبه نزلات البرد، المختلطة بالحمي.

كورونا
استطاع هذا المرض اللعين في 8 أسابيع أن يضرب ثمانية عشر دولة، أربع قارات، وبات ينهش أجساد الجميع، فعانت منه الصين التي كانت بؤرة ظهور في ووهان، المانيا، فرنسا، والفلبين، لتعلن منظمة الصحة العالمية أنه سلب أعداد كبيرة من الأرواح، لتعلن حالة الطوارئ مرة أخرى.
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الكلمات المفتاحية

كورونا سارس انفلونزا الطيور الصين اخبار أمراض

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