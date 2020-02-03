إسلام ساسو موزع "بنت الجيران": "لا أستمع لأغاني حماقي وقمت بالتوزيع فقط"

قال إسلام ساسو، موزع أغنية "بنت الجيران"، إنه لا يستمع للأغاني الكلاسيكية بشكل عام، وذلك لأن معظم أعماله تقع في إطار مزيكا المهرجانات الشعبية.





وأكد "ساسو"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أنه قام بتوزيع أغنية "بنت الجيران" برؤيته الفنية، ولم يكن لديه خلفية بأغنية الفنان محمد حماقي، الذي أدعى أن لحن "بنت الجيران" مسروق منها، موضحًا أن كاتب الأغنية هو من قام بتلحينها.





ويعد الموزع إسلام ساسو، من أشهر صناع المزيكا الالكترونية، وتعاون مع العديد من مؤدي المهرجانات الشعبية، والمطربين الشعبيين، وله مئات الأعمال التي ذاع صيتها، لخفة لحنها على آذان الجمهور والمستمعين، كما طرح مؤخرًا مهرجان جديد بعنوان "كعب الغزال"، غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش.



