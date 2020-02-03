عاجل.. وزير التعليم يصدم أولياء أمور أولى وثانية ثانوي





وقال الوزير، في تصريح إلى "الفجر": إن التظلم في الورقي وليس الإلكتروني.





من ناحيتها قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم: إن التظلم يقتصر على الورقي فقط، لأن التصحيح من خلاله، تم عن طريق العنصر البشري، أما الإلكتروني، تم تصحيحه بطريقة آلية من دون تدخل العنصر البشري.



وأعلنت الوزارة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019، أمس الأحد الموافق 2 فبراير 2020.



وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن نتيجة الصف الأول الثانوي، سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب، بداية من أمس الأحد.



وأضافت الوزارة، أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي، الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا، وأدوا الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجتهم، في المدارس في وقت لاحق.



رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات بعض أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن إمكانية عمل تظلم في نتيجة الامتحانات من عدمه.