Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 6 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 6 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيه للكيلو، وسعر الجزر 3.5 جنيه للكيلو، وسعر الفاصوليا 12 جنيه للكيلو، وسعر الكوسا 9 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 6 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيه للكيلو.

وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فاكهة خضراوات أسعار

أخبار تهمك

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

منذ حوالي 11 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ يوم

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

عيب خلقي في جسدها.. مايا دياب تكشف سرا لأول مرة

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجما ريال مدريد يسخران من دييجو سيميوني

منذ نصف ساعة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ أقل من ساعة

3 عروض لشريف إكرامي.. اعرف الوجهة الأقرب

منذ 42 دقيقة

عاجل.. اتهامات شريف إكرامي للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

من الطماطم للفراولة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة 25 يناير في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

6 جنيه للطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الكوسا أغلاهم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

10:29 ص

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

11:49 ص

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status